La Famille Addams. L'Origine du mythe

Charles Addams a créé la Famille Addams dans les pages du New Yorker dans les années 1930, et elle est aujourd'hui devenue la famille la plus étrange de la pop culture. Retrouvez dans ce livre plus de 200 dessins au trait ou en couleurs, portraits d'une famille absolument anormale, ou scènes d'une vie gothique quotidienne - dont certains inédits à ce jour. Et régalez vous de ces chefs d'oeuvres d'humour tranchant comme un couteau bien affûté.