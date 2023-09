Le guide complet des points de crochet, 125 points et toutes leurs variantes

Dans Le guide complet des points de crochet, vous trouverez des instructions détaillées pour réaliser pas moins de 125 modèles de points. Vous trouverez également des diagrammes et des explications précises pour savoir comment travailler chaque motif de point de trois façons différentes : en montage régulier, avec augmentations et diminutions sur les bordures, et avec des augmentations intérieures. Ce guide complet est un indispensable à avoir pour compléter la collection de tous les fans de crochet ! Dora Ohrenstein est une spécialiste du crochet, designer, enseignante et autrice. Ses motifs innovants apparaissent régulièrement dans les magazines d'arts du fil, en papier et en ligne. Visitez son site internet pour plus de modèles : crochetinsider. com