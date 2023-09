Janis et Jonas sont deux artistes talentueux. Ils vivent ensemble en autarcie, se suffisant à eux-mêmes, heureux. Une pandémie et son confinement, puis l'arrivée dans leur vie de Giuseppe, être simple doué d'un pouvoir aussi inutile que fascinant, va pourtant tout changer... Comment aimer tout en restant soi-même et libre ? Gabrielle Piquet revient avec une fable dessinée subtile et irrésistible, dans les pas de Montaigne et de son "il faut se prêter aux autres et ne se donner qu'à soi-même" .