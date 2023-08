Personnalités toxiques. Faire face, prévenir, éduquer, quelle espérance?

Les personnes victimes d'abus sont de plus en plus nombreuses au sein du couple, de la famille, de l'école, de la communauté, de l'entreprise. Détruites à petit feu, à l'insu de leur entourage, elles pensent que c'est de leur faute, en dépit de leurs efforts. Elles ignorent qu'elles ont à faire à des personnalités toxiques, le plus souvent narcissiques, voire perverses. Mais être victime n'est pas une fatalité. Le scénario du prédateur peut être dévoilé. Ce livre présente des cas d'abus où les victimes découvrent ce qui leur arrive et osent se libérer. Dénoncer la stratégie perverse est la première étape de la libération. Un entourage bienveillant et un thérapeute bien formé aideront ensuite à se reconstruire. Pourquoi cette explosion actuelle d'abus en tous genres ? L'immaturité affective en est une cause importante : éduquer autrement peut y remédier et contribuer à une meilleure prévention. Comment réagir en chrétien face à ce déchaînement du Mal ? Est-il possible de pardonner ? A travers les témoignages donnés, des pistes se dégagent. AUTEUR Mariée et mère de six enfants, Bernadette Lemoine est psychologue. Son précédent ouvrage Maman, ne me quitte pas ! (Editions Saint-Paul) a connu un grand succès.