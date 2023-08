Apparences trompeuses. Saraya #5

Le grand jour est arrivé. Le Territoire, dimension parallèle et patrie des Empathes, est disposé à accueillir les Guerriers qui en étaient exclus depuis plusieurs siècles. Nos amis Empathes n'hésitent pas une seconde et partent découvrir cet univers inconnu. Pour Saraya, c'est l'occasion de retrouver ses parents après sept ans d'absence et leur présenter son futur mari, Cynheiddon. Roderik et sa compagne Rebecca ont pour projet d'assister aux funérailles d'Annick, la Nannie du lieutenant. Quant à Craig, il en profite pour tenter d'élucider le mystère de ses origines. Mais bientôt, l'aventure vire au pire des cauchemars. Traquer, torturer, mystifier, leurs ennemis ne reculent devant rien pour arriver à leurs fins, n'hésitant pas à toucher à ce qu'il y a de plus sacré : Aberthoï, le lien d'union. Qui sont ces êtres sans scrupules, rongés par la haine et le ressentiment ? S'engage alors une lutte sans merci, à la vie à la mort. Mais comment savoir à qui se fier dans ce monde où les apparences sont trompeuses ? Saraya et ses compagnons sortiront-ils vivants du Territoire ?