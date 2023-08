Hauts-de-France. Terre de bières et autres boissons

Entre tradition de la culture millénaire du houblon et rencontres avec les nouveaux beer-geeks, ce livre met en lumière une filière économique autant que l'art de la convivialité des Hauts-de-France. La région des Hauts-de-France cultive depuis toujours son art de la convivialité et de l'accueil. Cet ouvrage richement illustré révèle cette tradition et plonge le lecteur dans l'univers des brasseurs et autres producteurs, et met en lumière les bonnes adresses de la région. Entre événements, tours opérateurs et visites guidées, de quoi faire plaisir aux papilles tout en découvrant un art de vivre, des producteurs passionnés et un riche patrimoine... Sans oublier genièvres, whiskies et champagnes !