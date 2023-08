Le raisonnement clinique infirmier. Guide méthodologique

Le raisonnement clinique colonne vertébrale de l'activité infirmière est fortement valorisé dans le référentiel de formation en soins infirmiers actuel et à venir il est indispensable pour atteindre les objectifs de soins du patient. Dans cet ouvrage l'auteur propose une approche ludique novatrice du raisonnement clinique en s'inspirant des piliers facilitateurs de l'apprentissage : il place le soignant dans le rôle d'un détective qui collecte les données médicales et paramédicales indispensables à l'identification des problèmes de santé du patient. Pour apprendre au soignant à établir un bon raisonnement clinique il utilise de nouveaux outils comme Louis et ses 14 catégories qui permet d'avoir une vision globale de la situation clinique et une analyse rapide des données médicales de celle-ci. Cette 2e édition remise à jour est composée de six parties : les cinq premières abordent les fondements du raisonnement clinique et la dernière propose une synthèse en images des bases fondamentales à acquérir dans le raisonnement clinique infirmier. La principale nouveauté de cette édition est l'intégration d'un chapitre attractif sur les modèles conceptuels et les théories de soins. L'ensemble constitue un contenu synthétique et efficace qui fait de l'ouvrage un outil indispensable à tout étudiant infirmier mais aussi aux tuteurs et aux encadrants de proximité.