Les fondamentaux de la pathologie neurologique. Enseignement intégré

En parfaite conformité avec le programme de DFGSM 2-3 Médecine Les fondamentaux de la pathologie neurologique rassemble l'ensemble des connaissances fondamentales pour aborder la neurologie et se préparer efficacement au programme du 2e cycle. Rédigé par les membres du Collège des enseignants de neurologie (CEN) cet ouvrage s'articule en 31 chapitres regroupés en 4 parties : - Notions fondamentales. - La sémiologie neurologique et ses bases anatomofonctionnelles. - Explorations paracliniques en neurologie. - Introduction à la physiopathologie à l'histoire naturelle et au traitement des maladies neurologiques. Les notions indispensables de la discipline sont développées de façon claire et didactique avec une hiérarchie des données illustrées de nombreux tableaux et figures (schémas photos imagerie). A la fin de l'ouvrage une partie ' Auto-évaluation ' contenant de nombreux QCM corrigés permet au lecteur de tester ses connaissances en vue de la préparation aux épreuves.