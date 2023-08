Rééducation en cardio-respiratoire. UE 17/21

Les ouvrages de la collection Les indispensables en kinésithérapie et physiothérapie sous la direction d'Adrien Pallot font écho à la réforme de 2015 des études de kinésithérapie en France leur contenu étant réparti par rapport aux Unités d'Enseignement (UE) et Unités d'Intégration (UI) définies dans le nouveau programme. Répondant ainsi aux besoins des étudiant(e)s ils seront également un outil utile à tout professionnel désireux de rester à jour. Chaque ouvrage propose pour chaque champ de compétences professionnelles du kinésithérapeute une démarche raisonnée basée sur l'identification des signes et symptômes du patient puis sur leur intégration réflexive d'après le modèle bio-psycho-social. Cette démarche largement inspirée de la Classification Internationale du Fonctionnement et du Handicap répond à l'approche par compétences instaurée par la réforme et permet au (futur) professionnel d'apporter les meilleures réponses et soins possibles au patient. Les ouvrages de cette collection proposent dans une maquette en couleur des contenus solides de haut niveau reposant sur la démarche d'evidence based practice étayés de nombreux encadrés illustrations et focus sur les notions essentielles.