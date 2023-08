Au sommet d'une montagne vit une petite fille nommée Astrée, avec pour seule compagnie de vieilles machines silencieuses. Un jour, elle est dérangée par l'apparition inopinée d'un faune en quête de gloire et de savoir, qui veut connaître le destin qui attend son espèce. Astrée, pour sa part, est consumée d'un ennui mortel face à un cosmos que sa science a privé de toute profondeur et de toute poésie : sous son apparence d'enfant se cache une créature très ancienne, dernière représentante d'un peuple disparu aux pouvoirs considérables. Tous deux entreprennent un voyage intersidéral, du Système solaire jusqu'au centre de la Voie lactée, et plus loin encore, à la rencontre de civilisations et de formes de vies inimaginables. Expérience littéraire qui mêle conte philosophique, hard-science, poésie et voyage intergalactique, La Nuit du Faune est un ovni. Brillant et iconoclaste. C'est plus que de la SF. Un admirable texte initiatique. Libération. Le "silence éternel de ces espaces infinis" nous parle ici au plus près. Télérama.