La Saison des débutantes - tome 3 - Delilah la romantique

"Parents d'une jeune fille turbulente, insolente et indisciplinée ? Engagez deux dames bien nées pour lui enseigner les bonnes manières et raffiner le matériau le plus brut. Nous tirons le meilleur du pire". Etre pauvre n'empêche pas d'avoir de riches idées ! Privées d'un héritage qui leur aurait assuré une belle rente, Amy et Effie Tribble, deux charmantes soeurs ruinées, proposent leurs services en tant que chaperons professionnels. L'annonce passée dans le Morning Post saura attirer une clientèle fortunée. D'une beauté à couper le souffle, Delilah a reçu quantité de propositions de mariage. Mais, rejetée par Sir Charles Digby, le seul homme qu'elle ait jamais aimé, elle est devenue une implacable briseuse de coeurs qui se joue de ses soupirants. C'est donc aux excentriques soeurs Tribble que revient la délicate mission de lui transmettre le sens du véritable amour...