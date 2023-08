Géographie de l'éducation. Concepts, enjeux et territoires

Si l'éducation est devenue un champ d'études essentiel dans la plupart des sciences sociales (histoire, sociologie, philosophie), elle est un objet encore émergent pour la géographie en France, alors qu'elle est clairement instituée en Amérique du Nord et en Europe. La mondialisation du fait éducatif, la multiplication des formes de mobilités liées à l'éducation, son imbrication complexe dans l'économie contemporaine, la diversité des échelles et des espaces de l'éducation, le renouvellement des inégalités et ségrégations éducatives, la territorialisation des politiques publiques font de l'éducation un objet pourtant éminemment géographique. Cet ouvrage a donc pour ambition de proposer le premier manuel de géographie de l'éducation en langue française. En analysant la place de l'éducation dans l'organisation spatiale des sociétés, il montre comment cette dernière permet de (re)lire les grands enjeux socio-spatiaux à différentes échelles et pour différents espaces. Il s'appuie en cela sur de nombreuses études de cas portant sur des territoires (France, Canada, Etats-Unis, Chili, Maroc, Emirats arabes unis) et des thématiques (réformes des territoires éducatifs, carte scolaire, décrochage scolaire, classement de Shanghai, fermetures d'écoles rurales, migrations étudiantes, etc.) variés, et une cartographie originale.