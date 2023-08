Où sont cachés la sorcière et les monstres ?

Un livre de 48 pages qui se lit comme un album et se joue comme un Cherche et Trouve, sur le thème des sorcières. 11 grandes scènes dans lesquelles il faut repérer des personnages, plus ou moins bien cachés : la sorcière Suzie et ses nombreux amis, d'apparence terrifiante, et pourtant tous gentils (un vampire, une momie, un épouvantaille, une zombie, un vampire, un fantôme...) mais aussi des animaux (oiseaux, chauve-souris, lucioles, araignées, rats, crapauds, etc.) et plein d'objets (balai, arrosoir, livre de recettes, parapluie, flûte, baguettes magiques...).