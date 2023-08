Un bateau pour l'enfer

L'odyssée tragique du SS Saint Louis, navire abritant des réfugiés juifs allemands à la veille de la Seconde Guerre mondiale et refoulé par les grandes démocraties américaines. Un roman historique de Gilbert Sinoué, auteur plébiscité pour ses talents de conteur. L'histoire vraie d'une odyssée tragique 13 mai 1939 : Hitler autorise les juifs qui le souhaitent à quitter l'Allemagne, gage de sa bonne volonté. Embarquent alors à Hambourg sur le SS Saint Louis, vaisseau battant pavillon nazi, 937 passagers, dont 550 femmes et enfants. Tous sont juifs allemands et munis d'un visa, direction La Havane, escale temporaire, le temps que le droit d'entrée aux Etats-Unis leur soit accordé. Le 23 mai, à quelques milles des eaux territoriales cubaines, le capitaine du Saint Louis se voit refuser l'entrée à Cuba et reçoit l'ordre de faire demi-tour pour ramener sa " cargaison " à Hambourg, son port de départ. Le capitaine Gustav Schröder, connaissant le sort qui sera réservé à ses passagers s'il fait marche arrière, entre en contact avec les gouvernements du Canada, des Etats-Unis et de tous les pays d'Amérique latine, leur demandant d'accueillir les âmes de son navire. Tous refusent. Commence une longue errance, qui s'achèvera à Anvers où les passagers débarquent le 17 juin 1940, racontée à partir des archives et des témoignages des survivants. Gilbert Sinoué décrit heure par heure cette dramatique épopée, nous plongeant dans la détresse de passagers embarqués malgré eux.