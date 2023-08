Idées reçues sur la géopolitique et la géoéconomie

La géopolitique, comme la géoéconomie qui apparaît plus tardivement, souffrent de contours flous et très discutés. Ces imprécisions dans les définitions et les périmètres donnent lieu à de nombreuses idées reçues tant en ce qui concerne la nature même de la géopolitique que l'on réduit souvent aux relations internationales, que celle de la géoéconomie que l'on a tendance à voir comme la remplaçante de la géopolitique. Or, géopolitique et géoéconomie apportent, ensemble, des éléments de compréhension du monde dans un contexte de nouveau désordre, voire de chaos, international, où la conflictualité semble l'emporter sur la paix, à rebours de tous les discours sur la "Fin de l'histoire" . Dans ce nouveau contexte, la guerre et les nouvelles conflictualités débordent du seul cadre militaire pour gagner l'économie, la technologie, l'information, etc. , tandis qu'elles gagnent de nouvelles dimensions de l'espace géographique, non seulement terrestre, maritime et aérien, mais aussi spatial et cyberspatial.