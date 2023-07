Jardins et sociabilités

Espaces traditionnels de contemplation et d'introspection, mais également de rencontres, de fêtes, de pratiques religieuses, de discipline, de protocole et d'exclusion, les parcs et les jardins sont également, de plus en plus, des lieux de dissonances, de résistance, de formes inhabituelles d'agentivité, d'attentes de dépassement d'anciens modèles stylistiques de ce qu'est un lieu de rencontre entre êtres humains par le biais de la nature domestiquée. Dans ce cadre, les chapitres de cet ouvrage cherchent à comprendre les pratiques de sociabilités qui se déroulent au sein des jardins publics et privés de plusieurs lieux, hier et aujourd'hui.