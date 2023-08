La fenêtre ouverte sur la vallée

Coeur meurtri, orgueil blessé, la confidence s'élève en accents véhé- ments, fustigeant les âmes sèches, exaltant les vraies richesses. L'art et la nature sont les deux pôles sur lesquels s'appuie la vision d'un monde épuré de la fausseté des masques et des scories de la mondanité. Le visage appuyé aux barreaux, une femme regarde vers la vallée et parle à une autre femme. Elle raconte son long compagnonnage avec la nature, loin des miasmes de la ville, à la recherche d'une pureté que seuls peuvent accorder le monde naturel, les plantes, les oiseaux. La confidence s'infléchit dans de brefs poèmes, chantant l'amour, énergie vitale, louant la simplicité d'une vie vouée aux vraies valeurs. Parfois la voix pleure la confiance massacrée par les âmes sèches, la perte de l'innocence d'un coeur naïf victime de la méchanceté d'autrui. Enfin vient le bilan d'une vie tout entière offerte à l'art, ce grand rédempteur, mais qui laisse l'artiste face à l'inexorable solitude de l'être humain.