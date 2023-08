Trois âmes sœurs

Iris dans la prison dorée de son penthouse new-yorkais ; Ling en Chine, ouvrière d'une usine de poupées à taille humaine ; Ada Lovelace, fille de Lord Byron et mathématicienne de génie bien à l'étroit dans l'Angleterre victorienne : elles vivent à des époques et dans des lieux différents, mais toutes trois sont unies par un lien mystérieux, une quête commune qui les font braver l'ordre établi. Roman gigogne, Trois âmes soeurs brouille les frontières entre l'humain et la machine et bouleverse nos a priori sur l'intelligence artificielle. Pour acclamer le pouvoir de l'imagination et activer la mécanique de la désobéissance.