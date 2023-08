Dans un essai paru en 1938, et écrit en français, Gertrude Stein fait l'étude singulière et très concrète de l'homme et de l'artiste Pablo Picasso. Entre l'écrivain et le peintre, il y a eu une amitié de quarante ans, et d'abord le portrait qu'il fit d'elle en 1906, considéré comme un chef-d'oeuvre du XXe. Mademoiselle Stein fut d'abord la mécène, puis l'écrivain qui partagea la quête artistique du peintre, et aida à sa reconnaissance. Dans sa langue "inspirée du cubisme pictural" , Gertrude Stein a aussi composé (en 1910 & 1923) des poèmes consacrés à Picasso, que nous reprenons ici avec des extraits de son Autobiographie d'Alice B. Toklas touchant le maître espagnol.