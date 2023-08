Marc Aurèle et la fin du monde antique - Vie et mort de l'Em. Vie et mort de l'Empereur Philosophe

Marc Aurèle et la fin du monde antique (1882), ultime volume de l'Histoire des origines du christianisme d'Ernest Renan, décrit de manière saillante le destin et l'oeuvre d'un empereur unique en son genre. Dernière grande figure de la lignée des Antonins, Marc Aurèle administra l'empire romain à l'époque de sa plus vaste expansion, conduisit des guerres ? ; écrivit en douze cahiers un ouvrage immortel, Pensées pour moi-même. Nul dans l'histoire n'a uni comme lui l'action à la contemplation. Parmi les trente-six chapitre que cette oeuvre rassemble, quatre d'entre eux concentrent avec justesse les moments décisifs de la vie d'un homme qui s'efforça d'être vertueux. Renan dont la prose savante et vibrante, adroitement conduite, presque romanesque, lui rend ainsi hommage : "Oui, tous tant que nous sommes, nous portons au coeur le deuil de Marc Aurèle. Avec lui, la philosophie a régné. Un moment, grâce à lui, le monde a été gouverné par l'homme le meilleur et le plus grand de son siècle" .