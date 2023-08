Le pouvoir des regrets

Tout nouveau livre de Dan Pink est un événement et donne à réfléchir à chacun d'entre nous ! Les regrets sont profondément humains. Et ils doivent être considérés d'un point de vue positif. Les regrets permettent de meilleures décisions : - Ils nous rappellent de nous méfier de notre point de vue souvent à trop court-terme - Ils nous incitent à mieux mesurer les bénéfices potentiels d'une action que l'on hésite à entreprendre et à en relativiser les potentiels impacts négatifs. - Ils nous gardent droit dans nos bottes en réaffirmant nos principes moraux et éthiques. - Ils nous encouragent à ne jamais négliger les personnes que nous aimons. La question principale à laquelle il nous faut répondre quand vous avez une décision à prendre est : " que vais-je regretter si je prends cette décision ? ".