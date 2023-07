Manon Lescaut Français 1re Cahier-journal. Cahier élève, Edition 2023

Un cahier-journal pour s'approprier les oeuvres au programme du Bac de français 1re et se préparer efficacement aux épreuves. - Un cahier de 64 pages, à utiliser en classe et à la maison, à compléter par l'élève - Des repères (biographie, contexte, genre) sur l'oeuvre et le parcours, qui mettent l'élève en activité - Un journal de lecture accompagnée pour s'approprier l'oeuvre avec des textes du parcours en échos - Des pages Parcours artistique et culturel avec des oeuvres d'art en couleur - Un entraînement complet, clé-en-main et progressif aux épreuves orales et écrites du Bac - De la méthode et des zooms culturels et de vocabulaire pour favoriser le travail en autonomie - Des bilans. Les + numériques : des prolongements artistiques et culturels (liens), des textes lus, des quiz, des devoirs type Bac et des explications linéaires supplémentaires.