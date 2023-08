Protester à Rennes dans les années 1968. Mobilisations et trajectoires biographiques

A rebours de l'image d'Epinal des étudiants sur les barricades du Quartier Latin, il s'agit de proposer ici un regard décalé les luttes sociales des années 1968, à partir du cas de Rennes et de l'Ille-et-Vilaine. Au moyen d'une enquête au long cours articulant archives et entretiens biographiques, les auteurs reviennent sur une série de mobilisations féministes, professionnelles, syndicales ou partisanes caractéristiques de cette période et analysent leurs conséquences biographiques pour les individus y ayant participé. Nouvelle centralité étudiante, relégation du monde ouvrier et industriel, poids du catholicisme et du socialisme municipal : en repartant des spécificités du bassin rennais, cet ouvrage contribue à une meilleure compréhension des dynamiques sociales et politiques des années 1968.