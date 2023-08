Enseigner : quoi qu'il en coûte ?. Liens psychiques et continuité pédagogique

En 2020, enseignants et apprenants se sont trouvés précipités dans le monde de la formation à distance, sans l'avoir choisi, sans préparation, pour assurer une forme de continuité pédagogique à marche forcée. Pour beaucoup d'entre eux, l'utilisation d'outils numériques dans une relation à distance a constitué un véritable bouleversement de leurs pratiques professionnelles, dû non pas à une quelconque réticence envers les technologies mais à la situation contrainte et urgente. Quels processus psychiques ont-ils mobilisé pour y répondre ? L'auteur étudie autant les processus de déliaison psychique (défaut de contenance de l'institution, problématique du corps et du regard, inquiétude étrangeté de l'école à la maison...) que ceux de subjectivation (créativité des pratiques, remaniement dans le rapport aux autres, au savoir et à soi).