La quérulence. Quand le droit et la psychiatrie se rencontrent

L'un engage des procédures par dizaines ; un deuxième poursuit jusqu'au premier ministre de son pays ; une autre multiplie quinze années durant les recours contre ses frères et soeurs qu'elle accuse de l'avoir spoliée de sa part d'héritage. Le droit s'efforce de réguler les difficultés qu'occasionnent ces "quérulents processifs" , la psychiatrie se propose de décrire les ressorts de leur étrange manie judiciaire. Que peut nous apprendre la rencontre entre ces deux disciplines ? Retracer l'histoire de la notion de "quérulence processive" en psychiatrie depuis le xixe siècle, faire le point sur les mesures destinées à éloigner des prétoires les plaideurs trop zélés, mieux comprendre les ressorts de leur étrange conduite, tel est l'objet de ce livre. Sur ce thème, cependant, la rencontre entre le droit et la psychiatrie s'effectue sur un terrain que les auteurs d'oeuvres littéraires ont déjà décrit et dont ils se sont inspirés. La littérature est donc conviée à participer, elle aussi, aux débats.