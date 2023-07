Le mage de flammes. Livre 1, Le pentacle du démon

Une course contre la montre s'est engagée pour le Royaume d'Argent. Un ennemi implacable a envahi ses frontières, un ennemi qu'aucune arme humaine ne saurait atteindre. Pour contrer ce mal qui s'en prend injustement à son peuple, la princesse Jaxanna part à la recherche d'un miracle, résidant en une source de magie si puissante qu'elle aurait le pouvoir de modifier la réalité à sa convenance et de rendre l'impossible... possible. Mais pour dénicher cette source de magie légendaire, Jaxanna va devoir solliciter l'aide, depuis la prison infernale où il croupit depuis trois cent ans, d'un ancien adversaire du royaume et de la race humaine. Un ancien adversaire immortel et quasi divin, à la haine tenace... Le Mage de Flammes ! Féru d'histoire et d'architecture, adorateur des animaux et de la nature, grand dévoreur de livres à ses heures perdues, R. Jean s'est très vite rendu compte qu'il vaut mieux vivre dans un monde imaginaire que l'on peut régir à sa guise que dans un réel sur lequel on a que trop peu - voire pas du tout - d'emprise. Le Pentacle du Démon est le premier tome du cycle Le Mage de Flammes, prévu en une dizaine de volumes.