Comment écrire de la fiction ? La Charpente du récit

Un début, un milieu, une fin. Force est de constater que la structure en trois actes - enrichie de points pivots précis - s'est au fil du temps imposée de manière "darwinienne" dans l'industrie du divertissement. Elle est le Cro-Magnon de la théorie scénaristique ! Le concept vous paraît trop simple ? Déjà vu ? Rigide ? Détrompez-vous, car plus on décortique ce modèle type, plus les choses se complexifient. La formule est à la fois plus souple et plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Les variantes et les combinaisons sont infinies, comme le présent ouvrage entend le démontrer, des centaines d'exemples tirés du cinéma, de la littérature, de la bande-dessinée ou du théâtre à l'appui. En vérité, la seule limite est celle de votre imagination. "La construction et l'armature, disait Charles Baudelaire, sont les plus importantes garanties de la vie mystérieuse des oeuvres de l'esprit" !