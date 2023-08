Je choisis ma contraception. Pilule, stérilet, sympto, Billings... Découvrez toutes les méthodes classiques et alternatives naturelles pour trouver celle qui vous correspond

Un guide très pratique pour découvrir qu'il n'y a pas que la pilule qui existe ! De nos jours, les possibilités en matière de contraception n'ont jamais été aussi variées. Malheureusement, l'éducation sexuelle ne parle souvent que trop vaguement de nos corps et de la multitude de méthodes disponibles. Ce livre a donc pour vocation de vous faire découvrir toutes les connaissances actuelles à ce sujet (appuyées par des sources scientifiques à la fois solides et accessibles). Grâce à ce livre, vous comprendrez mieux les mécanismes de fertilité chez la femme et chez l'homme, découvrirez les différentes méthodes de contraception disponibles (y compris les moins connues et les plus naturelles), puis serez en mesure de choisir la contraception qui vous convient le mieux, la plus adaptée à vos habitudes, votre quotidien et votre profil. Dans ce guide très pratique, vous trouverez, pour chaque méthode ou groupe de méthodes, un résumé des avantages et des inconvénients. Ainsi qu'un tableau résumant lesdits avantages et inconvénients.