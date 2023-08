Alerte à MaliBlue (broché)

Une histoire de sirène et de sauveteur, avec plus que l'océan entre eux. Crête n'est pas très enthousiaste à l'idée de son séjour initiatique obligatoire sur la terre ferme. Les règles sont simples : les océanians doivent quitter l'océan et aider un humain durant un cycle de Lune. En cas d'échec, Crête restera hors de l'océan sous forme humaine pour toujours. C'est une véritable épreuve qui s'annonce car à ses yeux les humains sont responsables de la pollution des mers. A contre-coeur, Crête émerge donc sur une plage de Los Angeles et y rencontre Sean, un jeune sauveteur qui vient de se faire larguer par son petit-ami. L'océanian accepte d'aider Sean à rendre son ex jaloux et à le reconquérir. Mais plus ils passent du temps ensemble, plus le point de vue de Crête sur les humains évolue... et des sentiments apparaissent...