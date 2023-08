Stand Up ! - Tome 1 (VF)

Avec un style graphique gracieux et dynamique à la fois, Aiji Yamakawa capture la vie de ses personnages avec beaucoup de finesse. N'attendez pas pour vous laisser séduire par cette série lumineuse ! Utako Furuya vient d'entrer au lycée. D'un caractère réservé, elle complexe à cause de son mètre soixante-douze qui la fait sortir du lot par rapport aux autres adolescentes de son âge. Elle a pour voisin de classe Naoyuki Harada, un garçon très sympathique qui attise sa curiosité. Contrairement à elle, il est franc et direct. Un jour, ce dernier lui dit sans détour qu'il souhaiterait apprendre à la connaître. Tout d'abord décontenancée par la spontanéité de ce garçon, elle va finir par accepter de passer du temps avec lui... Et si c'était le début d'une belle histoire d'amour ?