Sujets d'entrainements et d'examen economie droit bac pro tertiaires

Cette nouvelle édition comporte 10 sujets d'entraînement à la nouvelle épreuve d'Economie-Droit parmi lesquels : - les 2 sujets officiels de la session de juin 2023 (Métropole/La réunion et les Antilles) - les 2 sujets officiels de la session de juin 2022 (Métropole/La réunion et les Antilles) - 6 sujets zéros (créés par les auteures) qui prennent en compte les nouvelles modalités d'évaluation et qui traitent de thèmes variés tels que : les modes de consommation, la protection des données, la formation des salariés, la RSE, la crise sanitaire et le télétravail.