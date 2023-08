Option a entrainements a l'examen bac pro mcv. Epreuve e2 : analyse et resolution de situations prof.

Cette nouvelle édition propose 2 sujets inédits : le sujet officiel de juin 2023 ainsi qu'un sujet de 2022 (septembre, Polynésir ou Nouvelle-Calédonie). Cette pochette reprend également le sujet de juin 2022 et 4 sujets zéro créés par les auteurs qui permettent un entraînement à l'épreuve E2 " Analyse et résolution de situations professionnelles" (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option A "Animation et gestion de l'espace commercial". A la fin de chaque sujet, un accompagnement de l'élève est proposé, avec une rubrique "Pour vous aider" qui comporte : les formules nécessaires à la réalisation des missions, des quiz, les définitions et les notions de cours pour chacune des parties traitées. Ces éléments permettent à l'élève d'être autonome dans la réalisation de l'étude (lors d'un entraînement en classe par exemple), ou bien permettent à l'enseignant, lors de la correction de l'étude, de laisser un temps à l'élève pour s'auto-corriger et ainsi gagner du temps lors de la correction collective.