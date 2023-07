Le secret du samouraï

Octobre 2020, près de Toulouse. La rencontre de Diane et de Monsieur PY. Une patiente et son thérapeute. Trois ans plus tard, Diane se retrouve plongée dans les ténèbres du coma. Samouraï des temps modernes, Monsieur PY mènera un combat singulier et totalement secret, hors des sentiers battus pour ressusciter la daimyo au coeur d'artichaut. La mort rôde. Mais l'Amour est une arme puissante. Diane retrouvera-t-elle du rose pivoine aux joues et son souffle vital ? Que deviendra ce secret si bien gardé et seulement révélé, des années plus tard, autour d'un thé pêche-abricot, chez Mi Cha Hang, rue des Lois ?