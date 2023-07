Yona est une petite fille pleine de vie, souriante. A travers son histoire, Victoire Ayewa apprend aux enfants à prendre conscience de leur corps et favorise le dialogue entre parents et enfants sur un sujet souvent passé sous silence. Le parcours proposé a pour objectif de développer la complicité parents-enfants pour amener l'enfant à parler de ce qui le contrarie, le dérange, ou tout simplement de ce qu'il aime. Ce livre lui donne ainsi des clés pour réagir en cas de gestes malveillants et l'incite à communiquer sans tabou. Porté par de belles illustrations colorées, INTIMINI s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans.