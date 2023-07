Tainaris. L'espèce cachée par la peur

Quand Jack, un adolescent curieux, est forcé de déménager dans un village en construction en pleine forêt à cause de ses parents, il cherche à en comprendre la raison. Cependant, aucun adulte ne lui répond. Il mène donc son enquête. Alors que les tensions montent au sein du village, qu'il entend parler de monstres, il rencontre un jeune homme dans la forêt. Ce dernier, nommé Edward, vit seul dans un manoir. Son aura est mystérieuse ; il apparaît et disparaît en quelques secondes et possède une force hors du commun... Jack en est convaincu : Edward est la clé du mystère. L'enfant obtient enfin ses réponses. Mais, ce faisant, il s'expose aux trahisons, aux dangers d'une guerre entre espèces. Quel camp va-t-il choisir ? Qui sera allié ou ennemi ? Pourra-t-il faire confiance à sa famille, à ses amis ?