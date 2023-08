Mort d'un hérétique

Soeur Fidelma face à un brûlant mystère... Irlande, 672. Un incendie ravage l'auberge voisine de l'abbaye de Muman, alors en cours de rénovation. Dans les cendres du bâtiment détruit, on découvre le corps d'un hôte de marque : l'évêque Brodulf de Luxovium, cousin du roi des Francs. Chargée de l'enquête, Soeur Fidelma découvre que la victime a été poignardée avant même que l'incendie ne se déclare... Projetés dans un monde de trahisons et de faux-semblants, Fidelma et ses fidèles compagnons Eadulf et Edna doivent plus que jamais faire preuve d'ingéniosité pour découvrir la vérité, au coeur de cette étrange confrérie.