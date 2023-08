La Reine et la France

C'est à la France, et à Paris, que la reine Elizabeth II a réservé, en 2014, ce qui devait être son avant-dernière visite d'Etat à l'étranger, à l'occasion des cérémonies marquant le 70ème anniversaire du Débarquement en Normandie. Partout, des Champs-Elysées aux plages de la Manche et du Calvados, la reine a été acclamée par les Français qui l'aiment et lui sont reconnaissants de sa fidélité à l'Hexagone. La France, dont elle parle parfaitement la langue et presque sans accent, est sans nul doute le pays hors du Commonwealth qu'elle préfère. Une histoire d'amour qui remonte loin, comme elle l'a souligné sous les ors du palais de l'Elysée, où François Hollande la recevait : " Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois, et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. " Stéphane Bern Pour la première fois, Stéphane Bern et Paris Match nous révèlent le lien si particulier, si cher qui unit la souveraine à notre pays. Ce livre richement illustré est un hommage à celle qui a su, au-delà des protocoles, nourrir une véritable complicité avec nos présidents et conquérir le coeur des Français par sa grâce et sa simplicité. A chaque déplacement, des visites à Versailles aux déjeuners au Grand Trianon, des réceptions à l'Opéra Garnier aux visites en Corse ou dans les haras normands, la reine a su apprécier les trésors culturels et gastronomiques français, témoignant ainsi de son attachement sincère à notre nation.