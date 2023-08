Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette - Charleroi du crime

Le sixième tome d'une série de cosy crime totalement déjantée ! Georgette, l'épouse de René Magritte, est une gourmande ! Elle adore " les merveilleux ", ces gâteaux à la meringue, spécialité belge. Elle va souvent chez le pâtisser et fait la connaissance de sa femme. Mais un jour, la pauvre pâtissière se fait renverser par une voiture qui prend la fuite. Quelques mois plus tard, son mari se balade aux Puces de Bruxelles, et trouve une caisse remplie de vieilles photos, ainsi qu'un article de journal jauni dans lequel il découvre que sa dulcinée est morte à Charleroi dans un incendie alors qu'elle était adolescente... Une femme qui meurt deux fois ! Voilà un mystère à résoudre qui ne peut qu'enchanter le couple Magritte. Sauf que le peintre va devoir retourner sur les traces de son passé, lui qui n'aime que le présent.