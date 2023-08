Petite théologie de la mission. - Dieu a tant aimé le monde

Le cardinal Aveline nous offre avec cet ouvrage une petite théologie de la mission, qui fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l'émerveillement. Un texte nécessaire et revigorant, qui redonne des ailes pour annoncer l'Evangile du salut. L'Eglise a pour mission d'être au service de l'amour avec lequel Dieu aime le monde. Elle a donc le devoir de se mettre en quête des marques que Dieu a laissées dans le coeur des hommes, dans leur histoire et dans leurs cultures. Cette quête emprunte le chemin du dialogue et de la rencontre. Un dialogue nécessaire, exigeant et fécond, à l'image du dialogue que Dieu lui-même entretient inlassablement avec les hommes, pour les conduire au secret de la joie divine. L'Eglise en mission entre en dialogue avec ceux qui ne se reconnaissent pas en elle : elle se confronte à la différence. Mais qui dit différence ne dit pas entière étrangeté. C'est en se faisant ainsi coopératrice de l'Esprit que l'Eglise peut redécouvrir le sens premier de sa " catholicité ". Rien à voir avec l'extension géographique de l'Eglise ou avec le dénombrement de ses fidèles ! La " catholicité " de l'Eglise renvoie à la portée universelle du message dont elle est dépositaire et à la puissance unitive de ce trésor. Parce que l'Evangile est capable de " rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés ", l'Eglise est " catholique ". Le cardinal Aveline livre ici un texte en profonde connivence avec les intuitions du pape François, parce que profondément enraciné dans la Tradition de l'Eglise. Le propos est exigeant, il est clair, il est nécessaire.