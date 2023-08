Réussir n'est pas une question de chance. La suite du but - Complété par un texte inédit

Dans cette suite du But (le best-seller mondial de Eliyahu M. Goldratt), le héros Alex Rogo est confronté à un défi encore plus complexe... Malgré les résultats positifs de sa branche, il doit répondre aux attentes de ses actionnaires qui exigent toujours plus de rentabilité. L'enjeu est de taille : s'il réussit, les entreprises seront vendues. S'il échoue, elles seront fermées. Dans les deux cas, les emplois sont menacés, tout comme l'avenir des dirigeants et managers... Comment Alex Rogo va-t-il relever le défi ? La méthode de résolution de problèmes qu'il a apprise de Jonah va-t-elle à nouveau faire des miracles ? La célèbre Théorie des Contraintes signée Goldratt va-t-elle aussi faire ses preuves en période de crise ? Sous la forme romanesque qu'il affectionne, Eliyahu M. Goldratt incite les managers à se poser les bonnes questions et à revoir leur mode de pensée, qu'il soit appliqué au monde de l'entreprise ou à la vie de tous les jours.