Julius Evola, le philosophe en prison

En mai 1951, après sept ans et demi d'absence, Julius Evola, qui relève une longue hospitalisation (il a été gravement blessé lors d'un bombardement aérien), revient à Rome. Une semaine après, l'Italie démocratique et républicaine fait procéder à son arrestation. Evola est en effet suspect, aux yeux du bureau politique de la questure, d'être l'inspirateur et l'idéologue des Faisceaux d'action révolutionnaire, un petit groupe néo-fasciste dont des membres sont supposés être les auteurs de quelques attentats dans des lieux symboliques. Trente-six autres militants seront incarcérés le même jour. Six mois plus tard tous seront jugés et pour certains condamnés. Ce livre rassemble toutes les pièces de cette affaire : déclarations de Julius Evola, rapports policiers, plaidoiries des avocats, articles de presse, etc. De ce fait, il sera une mine d'or pour les passionnés d'Evola aussi bien que pour les historiens et les chercheurs qui s'intéressent à l'Italie de l'immédiate après-Deuxième guerre mondiale.