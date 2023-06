Pour une révolution conservatrice

Les textes publiés dans ce livre ont été rédigés entre 1991 et 1993. Tous sont parus soit dans des journaux et magazines d'orientation "patriotique" , soit dans des livres édités par la maison d'édition Arctogaïa. Tous sont consacrés à des sujets complètement différents - des problèmes politico-économiques les plus spécifiques de la vie moderne dans la société russe à ceux les plus abstraits de la métaphysique, de la religion et de la méta-idéologie. Malgré une telle variété, ils sont tous unis par une vision-du-monde commune, qui correspond pleinement au titre de ce recueil : la révolution conservatrice. Cette vision-du-monde n'est pas une construction abstraite, purement individuelle, mais elle n'est pas non plus une forme idéologique complète et historiquement achevée. Ce n'est pas un modèle tout fait, mais il ne se réduit pas non plus à un projet volontariste fantastique. La révolution conservatrice a sa propre histoire, mais en même temps, pour Alexandre Douguine, elle est complètement ouverte à la créativité politique tournée vers l'avenir.