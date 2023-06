Verity Long Tome 8 : Crimes et asile hanté

Verity ferait tout pour ses amis. L'amitié, c'est sacré ! Frankie est bien d'accord... Surtout quand il s'agit de demander un service à Verity. Cette fois, il veut qu'elle l'emmène à Mint Julep, un asile hanté, en plein milieu d'un orage ! Pourquoi ? Pour rendre service à un patron de la mafia décédé depuis des lustres... Mais il y a plus en jeu : au manoir Mint Julep se trouve peut-être la clé du mystère qui entoure la mort de Frankie. Le chef de la mafia, un criminel fou dangereux, détient un secret sur lui. Un secret qui pourrait le libérer ! Ni une ni deux, Verity accepte d'aider son ami gangster. Parce que c'est aussi ça, l'amitié : tout faire pour sauver ses amis, quels que soient les risques. Même si ça implique de rester coincés dans un asile de fous hanté par des fantômes criminels ! Avis 5 étoiles "Cette auteure est fantastique". "Préparez-vous à lire ce roman d'une traite" . "Je suis littéralement resté debout toute la nuit à lire, parce que je ne pouvais plus lâcher mon livre". "Cette série est incroyable. J'ai lu tous les tomes, et c'est de mieux en mieux ! "