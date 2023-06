Récits d’expérience. Tome 6

Ce recueil rassemble des récits rédigés par des étudiant. e. s, mais aussi par d'autres professionnelles et professionnels en formation à la HEP, enseignantes et enseignants, élèves, formateurs ou formatrices. Il s'agit de moments marquants de la vie à l'école, imprimés à jamais dans la mémoire de leurs auteur. e. s. L'expérience racontée non seulement en tant qu'événement, mais également comme ressenti, demeure précieuse et unique. C'est un apprentissage qui contient beaucoup d'enseignements, un partage qui suscite tant de questions. Chaque bout de notre existence peut devenir un pont pour passer sur l'autre rive. Ainsi sont nés ces Récits d'expérience, témoignages singuliers et passionnés...