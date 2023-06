Marvel Les Gardiens de la galaxie. Avec 1 poster détachable et 1 jeu géant inclus

Retrouve les héros Marvel dans ce livre de coloriages et de jeux avec, en bonus, un poster recto verso qui reprend tes personnages préférés d'un côté et un jeu géant de l'autre ! Dans ce livre, les enfants retrouveront une multitude d'activités et de coloriages amusants : labyrinthes, coloriages codés, 7 différences, dessins avec numéros à relier et colorier... Et avec un super poster recto verso avec d'un côté leurs héros favoris et de l'autre un jeu géant pour s'amuser seul ou à plusieurs !