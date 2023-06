Réduire au silence 100 maladies avec le régime Seignalet

" Nous sommes très heureux que des médecins et des scientifi ques continuent d'exploiter les travaux de notre père car ils le méritent. Ce livre est un bel hommage et nous lui souhaitons un grand succès. " Dominique, Anne et François SEIGNALET Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, sclérose en plaques, arthrose, fi bromyalgie, diabète de type 2, colite, maladie de Crohn, gastrite, acné, eczéma, psoriasis, asthme, rhume des foins, bronchite chronique, rhinite chronique, aphtes, migraine... Des maladies dégénératives, auto-immunes, chroniques, devant lesquelles la médecine est désarmée. Cet ouvrage délivre aux nombreux malades un message d'espoir. Il est possible de retrouver une qualité de vie que l'on croyait perdue, grâce au régime Seignalet, une diététique sans gluten ni laitages, avec des compléments nutritionnels, dont l'efficacité a été constatée sur plus de 4 000 malades. Un régime qui respecte un principe cher à la médecine : d'abord ne pas nuire. Peut-on réellement améliorer 100 maladies chroniques par la seule alimentation ? Jean-Marie Magnien, biologiste : - Oui, on peut les réduire au silence, et diminuer, voire supprimer le recours aux médicaments. Pour quel pourcentage de réussite ? - 80 à 100 %, sans effets secondaires. Mais il ne s'agit que de rémission, pas de guérison car le moindre écart alimentaire réactive la maladie. Nouvelle édition avec 20 recettes sans gluten et sans lait pour commencer le régime Seignalet