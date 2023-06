Spoiler alert : vous êtes lesbienne. Une introduction au sexe lesbien

"Lesbienne, gouine, ce sont de petits mots qui recouvrent de grandes choses. Ils parlent d'amour, de sexe, de désir, de culture, de liberté, de politique". Marine a grandi dans les années 1990, à une époque où si tu n'étais pas hétéro, tu n'étais rien. Les lesbiennes n'étaient visibles ni dans les films ni dans les médias, et n'existaient pas vraiment dans la rue. Alors, pendant des années, elle a été persuadée d'être hétéro. Spoiler alert : elle ne l'était pas. Elle s'est découverte lesbienne à 30 ans passés, avec les inquiétudes, les peurs et toutes les interrogations qui vont avec : se demander si elle était légitime, ce qu'il fallait faire, comment on s'y prenait... Et elle s'est dit que si elle se posait toutes ces questions, d'autres devaient le faire aussi. C'est comme ça que ce livre est né. Il s'adresse à celleux qui se révèlent à elleux-mêmes, celleux qui s'interrogent encore, celleux qui y songent et celleux qui flippent. Mais aussi à celleux qui n'y pensent même pas, et qui, pourtant, sentent confusément que quelque chose ne va pas. Alors oui, certes, vous trouverez dans cet ouvrage des conseils techniques et des astuces détaillées pour optimiser vos mouvements de poignet, mais vous y découvrirez aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'humour et peut-être un bout de vous-même. "C'est à la fois formidable et terrifiant de découvrir qui on est".