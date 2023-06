Les merveilles

Avec douceur et poésie, Pierre Joly nous conte le merveilleux. Appuyé par les magnifiques illustrations de Virapheuille, ce texte nous emmène dans l'univers d'un papa aventurier, ouvert aux manifestations qui l'entourent, de la plus incroyable à la plus imperceptible jusqu'à ce qu'il pose pour la première fois les yeux sur ce qu'il a de plus cher au monde... et là, tout change en une seconde. Un livre à mettre entre les mains de tous les futurs parents et ceux qui le sont déjà.