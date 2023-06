Illegal geek love. Tome 1, Rencontre dans le monde réel arrangée par mères interposées

Emily. La vie devrait toujours être comme une bonne partie de jeux vidéo. Celle où l'on survole les mondes, avec la découverte de raccourcis, aux côtés d'un coéquipier qui se sacrifie pour te permettre de terrasser le boss final. Ces jours-là, je suis Mario écrasant Bowser sur le dernier niveau. D'accord, tout cela n'est que pure fiction, mais je menais ma barque ainsi jusqu'à ma rencontre avec cet homme qui a crevé ma parfaite petite bulle imaginaire avec sa sombre réalité. Avec le poids des ténèbres qu'il trimbale, mon univers lumineux a été secoué. Pour qu'elles ne m'engloutissent pas, je vais brandir mon bâton de magicien, comme Gandalf face au démon géant Balrog et crier " Vous ne passerez pas ! ". Matthew. La vie est jonchée de surprises, j'ai horreur de ça. J'aime quand tout est sous contrôle. Plus exactement, le mien. C'est ainsi que je mène mon quotidien où j'aide des criminels avec leurs systèmes informatiques. Je baigne dans un milieu où vider un chargeur en tirs parfaits est vénéré et où les livraisons de drogues sont aussi fréquentes que les passes des putes des bas quartiers avec des hommes d'affaires. Lorsqu'une geekette débarque dans ma vie, j'y vois un défi intéressant. Il est de mon devoir de briser son idéalisme de justice et de morale.