La nature en poèmes

Familière, peuplée de créatures et de symboles, la nature est la confidente du poète et son refuge de toujours ; une nature à laquelle il souhaite longue vie et qu'il défend ardemment. Ce recueil, conçu spécialement pour les élèves d'aujourd'hui tant dans le choix des poèmes que dans les thématiques abordées, leur permettra de (re)découvrir toute la richesse de création du " prince des poètes ". En plus : Des rabats panoramiques avec des oeuvres d'art en couleurs Des poèmes lus à écouter Un oral du Bac intégral en audio Deux groupements de textes et d'images autour de la nature Un lexique de la poésie Des fiches méthode vers le Bac !